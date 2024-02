JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 28,22 EUR.

Um 09:03 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 28,22 EUR zu. Bei 28,22 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 28,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.327 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2023 auf bis zu 33,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,381 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 09.11.2023. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 263,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 238,69 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 26.03.2025.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,67 EUR je Aktie.

