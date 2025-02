JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

JENOPTIK im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 21,58 EUR.

Das Papier von JENOPTIK legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 21,58 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 21,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 167.184 JENOPTIK-Aktien.

Am 22.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 44,30 Prozent zulegen. Bei 20,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 6,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,417 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,09 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 12.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 274,31 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 263,81 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 25.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. JENOPTIK dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.04.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

