JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Vormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 21,54 EUR.

Das Papier von JENOPTIK konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 21,54 EUR. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 21,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.903 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.02.2024 markierte das Papier bei 31,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Bei 20,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 6,04 Prozent wieder erreichen.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,417 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,09 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

JENOPTIK gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 274,31 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 263,81 Mio. EUR umgesetzt.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 25.03.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von JENOPTIK.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,67 EUR je JENOPTIK-Aktie.

