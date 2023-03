JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Vormittag tiefer

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:03 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 32,18 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 32,04 EUR. Bei 32,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.709 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 34,14 EUR angegeben.

Am 10.08.2022 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 238,69 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 219,95 EUR erwirtschaftet worden.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 29.03.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 21.03.2024.

