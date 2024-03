JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Nachmittag ab

JENOPTIK im Blick

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von JENOPTIK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 28,72 EUR ab.

Um 15:48 Uhr rutschte die JENOPTIK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 28,72 EUR ab. Im Tief verlor die JENOPTIK-Aktie bis auf 28,72 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.507 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2023 auf bis zu 32,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 14,62 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Mit Abgaben von 30,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,375 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 263,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,66 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

