JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von JENOPTIK. Mit einem Kurs von 29,16 EUR zeigte sich die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die JENOPTIK-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 29,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 29,22 EUR. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 29,08 EUR. Bei 29,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.158 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,96 EUR am 24.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 31,55 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,375 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

Am 09.11.2023 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,36 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 238,69 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 263,80 EUR ausgewiesen.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 vorlegen. Am 26.03.2025 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2023 1,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

