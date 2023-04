JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel JENOPTIK 29,26 EUR

Das Papier von JENOPTIK konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 29,58 EUR. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,58 EUR. Bei 29,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.043 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 33,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 11,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 18,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 34,83 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 238,69 EUR im Vergleich zu 219,95 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 11.05.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 08.05.2024.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images