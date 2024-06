JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag ohne große Veränderung

JENOPTIK im Blick

Die Aktie von JENOPTIK zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die JENOPTIK-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 29,08 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie zeigte sich um 09:00 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 29,08 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 29,08 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 29,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 320 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,92 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,20 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 45,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,409 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,67 EUR.

JENOPTIK veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 234,06 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 256,15 Mio. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 09.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,75 EUR je Aktie aus.

