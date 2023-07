JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Mittag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 30,44 EUR.

Um 11:44 Uhr ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 30,44 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 30,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,14 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.059 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 18,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,17 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 11.05.2023. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 234,06 EUR. Im Vorjahresviertel waren 219,95 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 08.08.2024.

