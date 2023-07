JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zieht am Nachmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 30,76 EUR zu.

Um 15:50 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 30,76 EUR. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 30,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 30,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 21.172 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,45 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 18,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Mit einem Kursverlust von 40,05 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,17 EUR an.

JENOPTIK gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,21 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,42 Prozent auf 234,06 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 219,95 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 09.08.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

So schätzen Analysten die JENOPTIK-Aktie ein

Analysten sehen für JENOPTIK-Aktie Luft nach oben

JENOPTIK-Aktie dennoch leichter: Überraschend hohe Marge im ersten Quartal