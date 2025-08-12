JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 18,35 EUR nach.

Die JENOPTIK-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 18,35 EUR. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,08 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,71 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 226.472 JENOPTIK-Aktien.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 59,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 21,74 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,390 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,09 EUR aus.

Am 13.05.2025 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 243,59 Mio. EUR im Vergleich zu 284,66 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,42 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Ausblick: JENOPTIK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 3 Jahren eingebracht