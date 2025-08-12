JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Nachmittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 18,72 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 18,72 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,88 EUR aus. Bei 18,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 480.936 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,98 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,36 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 23,29 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,390 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,09 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,43 Prozent auf 243,59 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,42 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Ausblick: JENOPTIK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 3 Jahren eingebracht