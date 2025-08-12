JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK fällt am Mittwochvormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 18,38 EUR ab.
Um 09:07 Uhr fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 18,38 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,71 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 49.961 Aktien.
Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR an. Gewinne von 58,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,36 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 21,87 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,390 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 26,09 EUR.
Am 13.05.2025 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 243,59 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,42 EUR fest.
Analysen zu JENOPTIK AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:41
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:31
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|22.07.2025
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|26.06.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
