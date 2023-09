Kursentwicklung im Fokus

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag in Grün

13.09.23 12:06 Uhr

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 25,46 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 25,46 EUR. In der Spitze legte die JENOPTIK-Aktie bis auf 25,48 EUR zu. Bei 25,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.169 JENOPTIK-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. 31,03 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,57 Prozent. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 36,00 EUR aus. Am 10.05.2023 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 234,06 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren. Die JENOPTIK-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Am 12.11.2024 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in JENOPTIK bedeutet TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes JENOPTIK-Investment abgeworfen JENOPTIK-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

