JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tritt am Vormittag auf der Stelle

Die Aktie von JENOPTIK hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die JENOPTIK-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 25,36 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 25,36 EUR. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 25,36 EUR. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 25,18 EUR. Bei 25,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.464 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2023 auf bis zu 33,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 18,44 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 37,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,00 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 10.05.2023. Es stand ein EPS von 0,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,94 Prozent zurück. Hier wurden 234,06 EUR gegenüber 238,69 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. JENOPTIK dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

