JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 22,34 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 22,34 EUR. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 22,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 29.932 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,36 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,44 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 21,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 36,00 EUR.

Am 10.05.2023 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 234,06 EUR. Im Vorjahresviertel waren 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe JENOPTIK-Investition eingebracht

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen nachmittags zu