JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 24,02 EUR nach oben.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 24,02 EUR. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,14 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 70.279 JENOPTIK-Aktien.

Am 03.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 23.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,90 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 35,33 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 10.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,94 Prozent auf 234,06 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 238,69 EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 26.03.2025.

