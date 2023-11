JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Montagvormittag auf rotes Terrain

JENOPTIK im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 23,44 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 23,44 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 23,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.929 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. 42,32 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 14,85 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 35,67 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 10.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 234,06 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,94 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

