JENOPTIK Aktie News: Anleger greifen bei JENOPTIK am Mittwochnachmittag zu

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 27,20 EUR.

Das Papier von JENOPTIK legte um 15:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 27,20 EUR. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,30 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 82.307 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 33,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 19,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 09.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 263,80 EUR, während im Vorjahreszeitraum 238,69 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 27.03.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 26.03.2025.

