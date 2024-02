JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochmittag gesucht

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 28,38 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 28,38 EUR. Bei 28,38 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,98 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.118 Stück gehandelt.

Am 03.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 17,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,67 Prozent.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2022 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,381 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

JENOPTIK gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 263,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,67 EUR fest.

