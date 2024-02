JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK macht am Mittwochvormittag Boden gut

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 28,10 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 28,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 28,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.073 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,72 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,97 Prozent.

Im Jahr 2022 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,381 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 09.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 263,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 26.03.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2023 1,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

