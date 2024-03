JENOPTIK Aktie News: Anleger greifen bei JENOPTIK am Donnerstagmittag zu

JENOPTIK im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 28,90 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 28,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 28,98 EUR. Mit einem Wert von 28,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 35.405 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 32,92 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 19,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,375 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

Am 09.11.2023 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 263,80 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 238,69 EUR umsetzen können.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 26.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

