JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag stabil

Die Aktie von JENOPTIK hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die JENOPTIK-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 28,50 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie zeigte sich um 09:00 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 28,50 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 28,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 28,50 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 129 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,92 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 13,43 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 42,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,375 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 238,69 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 263,80 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 26.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,66 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

