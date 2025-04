JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,5 Prozent auf 16,37 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 11:45 Uhr 4,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 16,59 EUR. Bei 16,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 95.188 JENOPTIK-Aktien.

Am 07.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,44 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 46,22 Prozent niedriger. Bei 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 14,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,420 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,380 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 28,01 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 25.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 300,67 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 297,33 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte JENOPTIK am 13.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,59 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

