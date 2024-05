JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tritt am Mittag auf der Stelle

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der JENOPTIK-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 26,84 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie wies um 11:44 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 26,84 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,84 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,58 EUR nach. Mit einem Wert von 26,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 8.494 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,92 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,403 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,67 EUR an.

JENOPTIK ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 256,15 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,44 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte JENOPTIK am 09.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,75 EUR in den Büchern stehen haben wird.

