JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 26,82 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die JENOPTIK-Aktie notierte um 09:01 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 26,82 EUR. Im Tief verlor die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 624 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 32,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,58 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,403 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

Am 08.05.2024 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 256,15 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 234,06 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 09.08.2024 gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,75 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen

Börse Frankfurt: TecDAX gibt letztendlich nach

Handel in Frankfurt: MDAX sackt ab