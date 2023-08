JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Montagmittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 27,06 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 11:27 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 27,06 EUR abwärts. Im Tief verlor die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,84 EUR. Bei 27,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.991 JENOPTIK-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2023 auf bis zu 33,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,44 EUR am 14.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 31,86 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 36,00 EUR angegeben.

Am 10.05.2023 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 234,06 EUR – das entspricht einem Minus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte JENOPTIK die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

