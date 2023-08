JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 27,02 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 27,02 EUR. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 26,84 EUR. Bei 27,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30.697 JENOPTIK-Aktien.

Am 03.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 19,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (18,44 EUR). Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 46,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 10.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 234,06 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 238,69 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in JENOPTIK eingebracht

JENOPTIK-Aktie leichter: JENOPTIK mit rückläufigen Aufträgen - Höherer Umsatz und Gewinn überraschen

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in JENOPTIK abgeworfen