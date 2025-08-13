DAX24.349 +0,7%ESt505.423 +0,7%Top 10 Crypto16,75 -1,5%Dow44.841 -0,2%Nas21.730 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1665 -0,3%Öl66,40 +1,0%Gold3.346 -0,3%
So entwickelt sich JENOPTIK

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

14.08.25 16:09 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 18,26 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 1,8 Prozent auf 18,26 EUR nach. Im Tief verlor die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,51 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 157.521 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 37,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,381 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,30 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 13.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 284,66 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 243,59 Mio. EUR.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,35 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen