JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 18,24 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 18,24 EUR. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,16 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,51 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 15.581 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 14,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,381 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,09 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 13.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 243,59 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

