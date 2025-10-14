DAX24.176 -0,9%Est505.527 -0,7%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,44 -3,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1557 -0,1%Öl61,94 -2,3%Gold4.143 +0,8%
Fokus auf Aktienkurs

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

14.10.25 09:22 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 19,28 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
19,00 EUR -0,92 EUR -4,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JENOPTIK-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 19,28 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 19,21 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,38 EUR. Bisher wurden heute 12.566 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 16.10.2024 markierte das Papier bei 29,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (14,36 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 25,52 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,367 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,380 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,59 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Am 13.08.2025 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 284,66 Mio. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,30 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Nachrichten zu JENOPTIK AG

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
