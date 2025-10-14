JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 19,28 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 19,28 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 19,21 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,38 EUR. Bisher wurden heute 12.566 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 16.10.2024 markierte das Papier bei 29,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (14,36 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 25,52 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,367 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,380 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,59 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Am 13.08.2025 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 284,66 Mio. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,30 EUR je Aktie.

