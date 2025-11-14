JENOPTIK Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von JENOPTIK

JENOPTIK im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 19,29 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 4,2 Prozent im Minus bei 19,29 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 19,12 EUR. Bei 19,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.854 JENOPTIK-Aktien.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 28,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (14,36 EUR). Abschläge von 25,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,363 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,09 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 12.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 254,81 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 274,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 01.04.2026 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,28 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

JENOPTIK-Aktie springt hoch: Marge überrascht - Prognose aber erneut vorsichtiger

Ausblick: JENOPTIK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen