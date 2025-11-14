JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,4 Prozent auf 19,66 EUR abwärts.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 19,66 EUR abwärts. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,12 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 111.908 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 25,64 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 36,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,363 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,16 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,11 Prozent auf 254,81 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 274,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.04.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

