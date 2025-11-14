JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 19,62 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 19,62 EUR. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,62 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 7.824 Stück.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 24,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 25,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,36 EUR ab. Mit Abgaben von 26,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,363 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,09 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 12.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 274,31 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 254,81 Mio. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte JENOPTIK am 01.04.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

JENOPTIK-Aktie springt hoch: Marge überrascht - Prognose aber erneut vorsichtiger

Ausblick: JENOPTIK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen