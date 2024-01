JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 26,10 EUR.

Um 11:33 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 26,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,68 EUR. Zuletzt wechselten 7.201 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 27,82 Prozent wieder erreichen. Am 23.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,67 EUR an.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 263,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR in den Büchern standen.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 26.03.2025 dürfte JENOPTIK die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX in Grün

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt Freitagssitzung im Plus