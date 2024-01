JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 26,18 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,5 Prozent auf 26,18 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,02 EUR aus. Bei 26,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.643 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 33,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 23.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,67 EUR an.

JENOPTIK gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 263,80 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 238,69 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

