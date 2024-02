JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 29,30 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 11:13 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 29,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 29,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 10.518 Stück.

Am 03.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 13,86 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,96 EUR am 24.10.2023. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 46,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,381 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 09.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 263,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 vorlegen. JENOPTIK dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,67 EUR je Aktie.

