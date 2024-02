JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK legt am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von JENOPTIK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 29,14 EUR.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 29,14 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 29,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.812 JENOPTIK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 12,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,381 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 09.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 238,69 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 263,80 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.03.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2023 1,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

