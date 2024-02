JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 29,26 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von JENOPTIK legte um 09:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 29,26 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 29,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,40 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 805 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 33,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2023). Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 12,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 31,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,381 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,300 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 263,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 238,69 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 27.03.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 26.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags in Grün