JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag gefragt

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 28,88 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:44 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 28,88 EUR. Bei 28,88 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.339 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 32,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (19,96 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 30,89 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2022 0,300 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,375 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 263,80 EUR – ein Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 238,69 EUR erwirtschaftet hatte.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 präsentieren. JENOPTIK dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

