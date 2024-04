JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagmittag mit kaum veränderter Tendenz

So entwickelt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die JENOPTIK-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 25,70 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 25,70 EUR. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,04 EUR an. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,52 EUR nach. Bei 25,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 38.706 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 32,92 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (19,96 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 22,33 Prozent sinken.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,391 EUR je JENOPTIK-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,67 EUR aus.

Am 09.11.2023 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 263,80 EUR, während im Vorjahreszeitraum 238,69 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 08.05.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 07.05.2025.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,73 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Mittwochmittag steigen

Handel in Frankfurt: TecDAX mit positivem Vorzeichen