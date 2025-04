JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,0 Prozent auf 16,94 EUR. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,96 EUR aus. Bei 16,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 170.955 JENOPTIK-Aktien.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,44 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 79,69 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,23 Prozent.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,420 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,01 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 25.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 300,67 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 297,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 13.05.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von JENOPTIK.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,59 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

