JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 19,36 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 19,36 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,38 EUR zu. Mit einem Wert von 19,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.182 JENOPTIK-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,44 EUR) erklomm das Papier am 07.06.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,36 EUR ab. Mit Abgaben von 25,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,406 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,380 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 26,51 EUR angegeben.

JENOPTIK ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 243,59 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 256,15 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 13.08.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,49 EUR im Jahr 2025 aus.

