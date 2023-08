JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK fällt am Dienstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 26,86 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 26,86 EUR. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 26,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,16 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.792 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 33,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,44 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Abschläge von 31,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 36,00 EUR.

Am 10.05.2023 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 234,06 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in JENOPTIK eingebracht

JENOPTIK-Aktie leichter: JENOPTIK mit rückläufigen Aufträgen - Höherer Umsatz und Gewinn überraschen

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in JENOPTIK abgeworfen