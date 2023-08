JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagvormittag im Aufwind

So bewegt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 27,36 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 27,36 EUR. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 27,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.695 JENOPTIK-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2023 auf bis zu 33,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 17,99 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 18,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 32,60 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 36,00 EUR an.

Am 10.05.2023 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,21 EUR gegenüber 0,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 234,06 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

