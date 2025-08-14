JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Freitagmittag an Fahrt
Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von JENOPTIK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 18,13 EUR.
Das Papier von JENOPTIK konnte um 11:42 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 18,13 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,31 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 49.328 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.
Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 29,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 37,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (14,36 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.
Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,375 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,30 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 13.08.2025. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 284,66 Mio. EUR gelegen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte JENOPTIK die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,33 EUR je Aktie aus.
