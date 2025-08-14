JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 17,98 EUR.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 17,98 EUR abwärts. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,97 EUR nach. Bei 18,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 63.371 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei 29,20 EUR markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 62,40 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,375 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,30 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,49 Prozent zurück. Hier wurden 254,80 Mio. EUR gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,33 EUR je Aktie aus.

