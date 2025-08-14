DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,59 -1,2%Dow45.015 +0,2%Nas21.608 -0,5%Bitcoin100.143 -1,6%Euro1,1709 +0,5%Öl66,43 -0,7%Gold3.344 +0,2%
Gipfel von Trump und Putin am Abend: DAX geht stabil ins Wochenende -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- DroneShield, Bullish, Buffett Depot, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig
Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht
So bewegt sich JENOPTIK

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit KursVerlusten

15.08.25 16:13 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 17,98 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
18,20 EUR -0,09 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 17,98 EUR abwärts. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,97 EUR nach. Bei 18,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 63.371 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei 29,20 EUR markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 62,40 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,375 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,30 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,49 Prozent zurück. Hier wurden 254,80 Mio. EUR gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,33 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.08.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
13.08.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
13.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
24.07.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
22.07.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
23.06.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen