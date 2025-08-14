JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Freitagvormittag fester

JENOPTIK im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 18,18 EUR zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 18,18 EUR. In der Spitze legte die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,28 EUR zu. Bei 18,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.088 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 26,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,375 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,30 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Am 13.08.2025 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 254,80 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 17.11.2026 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

