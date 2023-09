Blick auf Aktienkurs

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagmittag gesucht

15.09.23 12:05 Uhr

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 26,50 EUR.

Werbung

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 26,50 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,34 EUR. Bisher wurden heute 18.587 JENOPTIK-Aktien gehandelt. Bei 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 25,89 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 30,42 Prozent sinken. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 36,00 EUR. Am 10.05.2023 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 234,06 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 238,69 EUR erwirtschaftet worden. Die JENOPTIK-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von JENOPTIK. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in JENOPTIK bedeutet TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes JENOPTIK-Investment abgeworfen JENOPTIK-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK AG Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images