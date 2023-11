JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die JENOPTIK-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 24,60 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die JENOPTIK-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 24,60 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 24,94 EUR. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,48 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 61.254 JENOPTIK-Aktien.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 35,61 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2023 auf bis zu 19,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,33 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 238,69 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 234,06 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 26.03.2025.

